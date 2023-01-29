«У меня пропал аппетит!» В произведенной в Эстонии рыбной палочке нашли большой кусок бумаги

По словам Кристийны, рыбные палочки K-menu были куплены в местном Noormarkku K-Market. Под брендом K-menu продаются продукты различных производителей. Именно Эстония была указана как страна-производитель этих палочек, пишет Elu24.

«У меня пропал аппетит, когда я начала думать о том, откуда взялся этот кусок бумаги», – сказала Кристийна газете Helsingin Sanomat. Она сразу отправила отзыв продавцу и продавцу товара, Kesko.

«Продавец уже пообещал вернуть деньги за товар. Я еще не успела обратиться за компенсацией, потому что это случилось только вчера», – сказала Кристийна в пятницу.

Для Кристины удивительно, что такое вообще могло произойти. Хотя сама она рыбные палочки не ест, детям они очень нравятся. Теперь она сказала, что больше никогда не будет выбирать самый дешевый товар. «Вообще я почувствовала отвращение к этим продуктам. Низкая цена не должна означать плохое качество», – заявила Кристийна.

Noormarkku K-Market немедленно сняли с продажи рыбные палочки K-menu. Заведующий магазином Тони Куяла сказал, что ждет дальнейших инструкций от Kesko. «Это досадный случай, который в настоящее время расследуется».