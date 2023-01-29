ГОРОСКОП ⟩ Что готовит последнее воскресенье января для Раков, Скорпионов и других знаков Зодиака

Рак

Неплохой день. Не все будет складываться точно так, как вы ожидали, но необходимость менять планы вас ничуть не огорчит. Если вы возьметесь за новое дело, то быстро добьетесь в нем первых успехов. Друзья и старые знакомые охотно помогут, если возникнут какие-то трудности. Приятной будет встреча с людьми, с которыми вы давно не виделись. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы вернуться к давнему хобби. Оно вновь подарит вам массу позитивных эмоций.

Лев

Смело планируйте на этот день важные дела. Вы справитесь с ними отлично, и это едва ли потребует серьезных усилий. Удастся успешно завершить то, что было начато давным-давно. Некоторые Львы найдут ответы на вопросы, из-за которых в последнее время было много споров. Интуиция будет особенно острой, и ее подсказки наверняка помогут принять верные решения. Не исключено, что появятся идеи, реализация которых поможет вам заметно увеличить доходы. Вторая половина дня подходит для крупных покупок. Вы безошибочно выберете то, что будет радовать и вас, и ваших близких.

Дева