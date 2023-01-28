55-летняя американская модель и актриса канадского происхождения Памела Андерсон в интервью, которое 26 января опубликовано на сайте Variety, вспомнила о том, как в 2016 году во время визита в РФ в качестве активиста зоозащитной организации PETA встретилась с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.
«Как бы получал удовольствие от нее»: Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле
«Как бы получал удовольствие от нее»: Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле
В публикации отмечается, что целью визита актрисы в РФ было лоббирование запрета на ввоз продукции, изготавливаемой из тюленей.
По словам актрисы, когда она, сидя за столом, «шуршала своими бумагами с фотографиями дельфинов и умоляла этих людей», Путин был в комнате и все слышал.
Андерсон заявила, что тот был рад ее визиту и «как бы получал удовольствие от нее». В публикации подчеркивается, что сказав это, актриса замолчала, так как «прекрасно понимает, что обсуждение всего, что связано с Россией, – табу».
Андерсон добавила, что «это ужасно», не уточнив, что именно подразумевает под этой фразой.
В статье отмечается, что после упоминания Путина артистка «быстро отметила», что на выборах президента в 2020 году голосовала за Джо Байдена.
Ключевые слова