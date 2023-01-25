В среду, 25 января, в онлайн подкасте «Лимонад-шоу» будет ярко. Начинаем поднимать настроение и бороться с депрессией всей страной!
ЯРКО И ЖАРКО ⟩ Онлайн-стендап: в гостях «Лимонад-шоу» Алексей Шупляков
Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет сегодня, 25 января, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).
Сегодня с 19:00 в прямом эфире «Лимонад-шоу» будем бороться с упадническим настроением качественными советами от психолога Кристины Прониной и изящным юмором от стендапера, соведущего шоу «АЧС» на Youtube-канале «Разговорный Жанр» – Алексея Шуплякова.
Алексей Шупляков жил в Москве, Петербурге, Тбилиси, Афинах. В Таллинн переехал в марте 2022 года.
Окончил Литературный Институт им. Горького со специальностью «литературный работник», но так до конца и не понял, что означает эта специальность.
Соведущий шоу «АЧС» на канале «Разговорный Жанр», стендап-комик, сценарист, автор рассказов.
Работал курьером, заправщиком, продавцом книг, копирайтером, помощником юриста, менеджером по рекламе, трафик-менеджером, директологом, интернет-маркетологом, сценаристом YouTube-проектов.
4 года работал на YouTube-канале «Навальный Live» сценаристом.
Пишите письма на info@limon.ee, звоните в прямой эфир «Лимонад-шоу» по номеру 630 70 73 c 19:00 и делитесь своей историей.