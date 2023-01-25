КАК БОРЕШЬСЯ С СЕРОСТЬЮ ТЫ? ⟩ В январе в Эстонии было 3 солнечных дня: разрушаем самый депрессивный месяц – юмором!

Алексей Шупляков Фото: Промо

Сегодня с 19:00 в прямом эфире «Лимонад-шоу» будем бороться с упадническим настроением качественными советами от психолога Кристины Прониной и изящным юмором от стендапера, соведущего шоу «АЧС» на Youtube-канале «Разговорный Жанр» – Алексея Шуплякова.

Алексей Шупляков жил в Москве, Петербурге, Тбилиси, Афинах. В Таллинн переехал в марте 2022 года.

Окончил Литературный Институт им. Горького со специальностью «литературный работник», но так до конца и не понял, что означает эта специальность.

Соведущий шоу «АЧС» на канале «Разговорный Жанр», стендап-комик, сценарист, автор рассказов.

Работал курьером, заправщиком, продавцом книг, копирайтером, помощником юриста, менеджером по рекламе, трафик-менеджером, директологом, интернет-маркетологом, сценаристом YouTube-проектов.

4 года работал на YouTube-канале «Навальный Live» сценаристом.

Трансляция «Лимонад-шоу» пройдет сегодня, 25 января, в 19:00 в этой статье, а также на Facebook странице Limon (https://www.facebook.com/limonest).

Тема шоу: «Самое депрессивное время года: как справляться?»

Как на вас влияет серость Эстонии? Как вы боретесь с упадническим настроением? Что заставляет вас каждый день вставать с кровати и действовать?

Делитесь своими мыслями, секретами, лайфхаками!