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ВЕЛ СЕБЯ КАК ЖИВОТНОЕ ⟩ Обвиняемый Мамкичев: даже за мгновение я не знал, что убью человека

Геттер Трумси
Обвиняемый Мамкичев: даже за мгновение я не знал, что убью человека
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Алексей Мамкичев в Харьюском суде 23 января 2023 года
Алексей Мамкичев в Харьюском суде 23 января 2023 года Фото: Madis Veltman

«Я не умаляю своего преступления, но я вел себя как животное», - заявил суду обвиняемый в убийстве Алексей Мамкичев. Незадолго до этого в своем заключительном слове прокурор назвал подлый поступок этого человека «убийством», в результате которого 69-летняя жертва Мамкичева умерла, пишет Elu24.

В июле прошлого года в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которому там находиться не полагалось. Это был подсудимый мамкичев, котрый пришел в гости к своей подруге Урве. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему охраннику нанес Мамкичев, который был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.

В декабре обвиняемый предстал перед судом, пишет Rus.postimees.ee. В зале суда Мамкичев с особым вниманием рассматривал фотографии своей окровавленной жертвы и зазубренного ножа, наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Затем он протер глаза и отвернулся от экрана.

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