ВЕЛ СЕБЯ КАК ЖИВОТНОЕ ⟩ Обвиняемый Мамкичев: даже за мгновение я не знал, что убью человека

«Я не умаляю своего преступления, но я вел себя как животное», - заявил суду обвиняемый в убийстве Алексей Мамкичев. Незадолго до этого в своем заключительном слове прокурор назвал подлый поступок этого человека «убийством», в результате которого 69-летняя жертва Мамкичева умерла, пишет Elu24.
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Обвиняемый Мамкичев: даже за мгновение я не знал, что убью человека
В июле прошлого года в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которому там находиться не полагалось. Это был подсудимый мамкичев, котрый пришел в гости к своей подруге Урве. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему охраннику нанес Мамкичев, который был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.
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