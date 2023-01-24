ВЕЛ СЕБЯ КАК ЖИВОТНОЕ ⟩ Обвиняемый Мамкичев: даже за мгновение я не знал, что убью человека

В июле прошлого года в полицию поступил вызов в общежитие на улице Академия, куда зашел мужчина, которому там находиться не полагалось. Это был подсудимый мамкичев, котрый пришел в гости к своей подруге Урве. Вскоре в Центр тревоги поступил новый звонок: «Охранника ударили ножом!» Согласно обвинению, ножевое ранение 69-летнему охраннику нанес Мамкичев, который был задержан на месте происшествия в качестве подозреваемого.