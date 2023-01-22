Сегодня многие найдут ответы на вопросы, долгое время не дававшие покоя. Однако это не случится само собой: придется приложить усилия, чтобы разобраться в ситуации, объективно оценить и собственные действия, и чужие поступки. Нежелательно резко отказываться от сложившихся привычек или нарушать сложившиеся традиции, это может иметь неприятные последствия, пишет Дворец.
Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака
Необычные идеи появятся во второй половине дня. Возможно, именно в это время вы поймете, как осуществить какой-то старый план или достичь давно поставленной цели. Найти общий язык с окружающими станет проще, обиды и недопонимание останутся в прошлом.
Овен
Первая половина дня едва ли обойдется без переживаний и волнений. Вы склонны будете уделять слишком много внимания мелочам, остро реагировать на то, чего в другое время просто не заметили бы. Не исключено, что окружающие постараются оказать на вас давление, противостоять которому будет трудно. Вторая половина дня подарит много позитивных эмоций, преподнесет приятные сюрпризы. Некоторые Овны получат предложения, которым очень обрадуются. Будет возможность восстановить отношения, которыми вы прежде дорожили.
Телец
День сложится удачно, если вы не станете никуда торопиться. Взвешенные решения будут верными; они и вам, и окружающим помогут избежать многих неприятных моментов. Удастся договориться о чем-то важном с близкими, положить конец затянувшимся разногласиям и взаимным претензиям. Удачно решатся финансовые вопросы. Во всем, что касается денег, вам стоит полагаться на интуицию: ее подсказки будут верными. Удачными окажутся покупки, в том числе незапланированные. Некоторые Тельцы получат в подарок именно то, о чем давно мечтали.
Близнецы
Стоит поторопиться. Первая половина дня будет очень удачной, подходящей для новых начинаний, непростых дел и реализации смелых идей. Некоторые Близнецы смогут осуществить то, что задумали давным-давно. Придется потрудиться, но результат вас не разочарует. Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Вы сможете поладить с самыми разными людьми – и со старыми знакомыми, и с теми, кого совсем недавно видели впервые. Удастся положить конец каким-то затянувшимся ссорам, и вы будете этому рады. Вечер отлично подойдет для романтического свидания.
Рак
День подойдет для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Даже если прежде найти общий язык не удавалось, сегодня это наверняка получится. Порадуют старые друзья: у них найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Можно проявить инициативу в романтических отношениях. Дела могут потребовать больше внимания, чем обычно, показаться особенно утомительными. Планируйте день так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для отдыха. Особенно важно избегать перегрузок вечером.
Лев
Непросто будет сохранять дружелюбное настроение в начале дня, но вы все же справитесь с этим, если постараетесь. Лучше не планировать на это время встреч с теми, с кем вам всегда сложно договориться. Не исключено, что сейчас дело дойдет до ссоры. В остальном же день благоприятен. С каждым часом влияние позитивных тенденций будет становиться сильнее. Вы поймете, как справиться с тем, что прежде не получалось, найдете ответы на важные вопросы. Вечер подойдет для того, чтобы строить планы и обсуждать их с близкими. Вы получите отличные советы, услышите много полезного.
Дева
Едва ли день обойдется без мелких проблем и недоразумений, но огорчаться из-за них точно не стоит. Влияние позитивных тенденций будет сильным, и вы обязательно почувствуете это, если сохраните спокойствие. Появится возможность помочь старому другу, поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Помните: все хорошее, что вы сделаете для других, вам тоже пойдет на пользу. Приятными будут какие-то незапланированные встречи. Общение со старыми друзьями вдохновит многих Дев, поможет по-новому взглянуть на события последних дней, увидеть возможности, которые прежде оставались незамеченными.
Весы
Интересный день, яркий и вдохновляющий. Он дает возможность сосредоточиться на том, что давно вас интересовало, посвятить время делам, к которым лежит душа. Некоторые Весы вернутся к давнему хобби, и оно вновь подарит представителям знака массу позитивных эмоций. Полезно будет обсудить семейные дела и другие вопросы, важные и для вас, и для ваших близких. Не беда, если прежде возникали разногласия; сегодня они не помешают найти решение, которое понравится всем. Вечер порадует исполнением давнего желания или необыкновенно удачным совпадением.
Скорпион
День будет необычным, ярким и запоминающимся. Вы не захотите следовать чужому примеру или идти проторенными дорогами, постараетесь найти собственный путь к цели. Неожиданное событие подскажет, как справиться с проблемой, над которой вы размышляли в последнее время. Некоторые Скорпионы поймут, что пора менять планы на будущее, и будут этому очень рады. Вероятны денежные поступления, в том числе из новых источников. Сделки, заключенные во второй половине дня, будут удачными. Не разочаруют и покупки: вы выберете вещи, которые долго будут радовать.
Стрелец
День подойдет для важных встреч и обсуждения серьезных вопросов. О чем бы ни шла речь, вы стараетесь говорить прямо, избегать намеков и недомолвок. Это не только помогает достичь взаимопонимания, но и очень нравится окружающим. Наверняка будет много желающих пообщаться с вами подольше, подружиться. Не исключено и начало романтической истории. Решительность и настойчивость помогут справиться с тем, что прежде не получалось. Если у вас есть незавершенные дела, стоит вернуться к ним: на этот раз вы получите нужный результат.
Козерог
В начале дня удастся разобраться с накопившимися мелкими делами, завершить то, до чего долго не доходили руки. Даже если придется решать несколько задач сразу, вы ничего не забудете и не перепутаете. В это же время вероятны хорошие новости издалека. Могут напомнить о себе знакомые, с которыми вы давно не виделись. Позже наступит благоприятное время для общения. Разговоры с друзьями порадуют и вдохновят, импровизированные вечеринки и домашние праздники пройдут отлично. Не разочаруют и романтические свидания.
Водолей
День хорошо подойдет для новых дел: вы быстро с ними справитесь, добьетесь нужного результата, почти не прикладывая усилий. Охотно помогут старые знакомые. Многим Водолеям пригодится опыт, полученный раньше; благодаря ему представители знака легко найдут кратчайший путь к цели. Удачно сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с друзьями или любимым человеком. Вторая половина дня подойдет для покупки одежды, аксессуаров и украшений – вы приобретете вещи, которые долго будут радовать.
Рыбы
Утром может быть трудно избавиться от мрачных мыслей, отогнать неприятные воспоминания. К сожалению, окружающие не сразу поймут, что с вами. Возможны какие-то напряженные моменты в общении, споры. Но пройдет совсем немного времени, и вы настроитесь на более позитивный лад. Наступит благоприятное время для общения, семейных дел и дружеских встреч. Вторая половина дня – отличное время для домашних дел. Они не покажутся вам утомительными и скучными, вы быстро со всем справитесь. Можно покупать мебель, бытовую технику и другие полезные вещи.