Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака

Рак

День подойдет для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Даже если прежде найти общий язык не удавалось, сегодня это наверняка получится. Порадуют старые друзья: у них найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Можно проявить инициативу в романтических отношениях. Дела могут потребовать больше внимания, чем обычно, показаться особенно утомительными. Планируйте день так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для отдыха. Особенно важно избегать перегрузок вечером.

Лев

Непросто будет сохранять дружелюбное настроение в начале дня, но вы все же справитесь с этим, если постараетесь. Лучше не планировать на это время встреч с теми, с кем вам всегда сложно договориться. Не исключено, что сейчас дело дойдет до ссоры. В остальном же день благоприятен. С каждым часом влияние позитивных тенденций будет становиться сильнее. Вы поймете, как справиться с тем, что прежде не получалось, найдете ответы на важные вопросы. Вечер подойдет для того, чтобы строить планы и обсуждать их с близкими. Вы получите отличные советы, услышите много полезного.

Дева