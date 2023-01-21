Убила ребенка и покончила с собой? В квартире нашли мертвыми мать и ее 12-летнего сына

Полиция завершила расследование убийства, которое произошло в районе Латокартано в Хельсинки в марте прошлого года. Подозревают, что 37-летняя мать отравила препаратами своего 12-летнего сына.

Инцидент привлек внимание властей, когда заявили о пропаже мальчика. О ребенке стали беспокоиться, когда он не появлялся в школе, пишет minuaeg со ссылкой на Mtvuutiset.fi. Тогда полиция отправилась проверить квартиру матери и сына, поскольку с ними было не связаться.

Подросток и его мать были найдены мертвыми в квартире. Они были мертвы уже около недели. Полиции пришлось ворваться в квартиру, потому что дверь была заперта на цепочку безопасности и замок.

У ребенка не было признаков физического насилия. Не было и никаких указаний на то, что непосредственно перед или после смерти в квартире находились другие лица, кроме самой женщины и ее сына.

Дело расследовалось как убийство, так как полиция подозревала, что причиной смерти ребенка стала его мать. Полиция также провела расследование смерти женщины. Причиной смерти подростка было установлено отравление, которое возникло в результате сочетания лекарственных веществ. В квартире были обнаружены препараты, вызвавшие отравление, и упаковки с таблетками.

По мнению полиции, случайное попадание лекарственных веществ в организм ребенка маловероятно. Так что полиция все еще подозревает, что женщина стала причиной смерти мальчика.

Мотив поступка не ясен

Мотив содеянного в ходе предварительного расследования не раскрылся.

«Оба человека, находившиеся в квартире в момент происшествия, скончались, поэтому в ходе предварительного расследования мы не получили разъяснений, что же произошло до их смерти и какие обстоятельства привели к такому печальному исходу», – говорит руководитель следствия комиссар по уголовным делам Марья Вяэтти в пресс-релизе.