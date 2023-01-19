Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит актеру Алеку Болдуину, застрелившему оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», уголовные обвинения. Об этом пишет New York Times.

Как сообщили прокуроры, Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве (involuntary manslaughter). Столь позднее решение о выдвижении обвинений (с момента инцидента прошло полтора года) в прокуратуре объяснили тем, что лишь недавно получили окончательный отчет экспертов по стрельбе.