Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила американскому актёру Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма.
Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит актеру Алеку Болдуину, застрелившему оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», уголовные обвинения. Об этом пишет New York Times.
Как сообщили прокуроры, Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве (involuntary manslaughter). Столь позднее решение о выдвижении обвинений (с момента инцидента прошло полтора года) в прокуратуре объяснили тем, что лишь недавно получили окончательный отчет экспертов по стрельбе.
В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. Наказанием за такие преступления обычно становится штраф или относительно небольшое тюремное заключение (до 18 месяцев).