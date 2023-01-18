О ее стремлении попасть в американский шоу-бизнес, жизнь по соседству с Бейонсе, муж-миллионер и слухи о купленных голосах на конкурсе Eesti Laul – Элиза Колк стала гостьей серии видеоподскастов «Свидание со звездой» на портале Elu24.
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Эстонская певица о минусах жизни с миллионером: после дорогих ресторанов хотелось пойти в McDonald’s
Второй гость программы «Свидание со звездой» – певица Элиза Колк, сценическое имя Elysa, которая в этом году примет участие в финале эстонского песенного конкурса Eesti Laul с хитом Bad Philosophy.
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