События в этот день будут развиваться куда медленнее, чем хотелось бы многим. Сложно окажется справиться даже с некоторыми простыми, на первый взгляд, делами: вероятны неожиданные задержки, путаница, нарушение договоренностей. Но настойчивость поможет преодолеть все трудности, и нужный результат обязательно будет получен, хоть и не сразу, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 января
Стоит уделить внимание отношениям с близкими. Избегайте споров, постарайтесь внимательно выслушать каждого, кто захочет поделиться с вами своими переживаниями, рассказать о делах и планах. Многие семейные разногласия можно оставить в прошлом, если повести себя правильно.
Овен
День будет благоприятным для делового общения. Он хорошо подойдет для встречи с потенциальным работодателем или серьезного разговора с руководством. Станет ясно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, и вы отложите мелкие дела, чтобы заняться самым важным. Решить домашние проблемы, которые в последнее время приносили немало беспокойства, будет проще, чем вы думаете. Во второй половине дня близкие порадуют вас какими-то приятными сюрпризами, хорошими новостями или интересными предложениями.
Телец
Сегодня у вас будет шанс одержать какие-то важные победы, отлично справиться со сложными делами. Нельзя сказать, что все получится легко; потрудиться вам придется. Но вы сразу поймете, что результат того стоит, и не пожалеете сил. Охотно помогут давние союзники, а вот от новых знакомых лучше не ожидать безусловной поддержки. Первая половина дня хорошо подойдет для занятий, требующих творческого подхода, позволяющих взглянуть на привычные вещи по-новому. Во второй же наступит благоприятный момент для решения финансовых вопросов.
Близнецы
Эмоциональный фон в течение дня будет меняться. Утром едва ли удастся избежать волнений. Одни Близнецы станут всерьез переживать из-за мелочей, другие не смогут отделаться от неприятных воспоминаний. Но влияние позитивных тенденций быстро наберет силу, и вскоре после полудня настроение заметно улучшится, появятся поводы для радости. Во второй половине дня вы сможете разобраться в каких-то запутанных делах, неоднозначных ситуациях. Не нужно долго собирать информацию: интуиция поможет быстро прийти к правильным выводам.
Рак
Не стоит вести важные разговоры в первой половине дня. В это время будет трудно и собраться с мыслями, и найти верный тон. Некоторых Раков к тому же будет раздражать необходимость снова и снова объяснять очевидное, а понять их с полуслова смогут далеко не все. Но поссориться со всеми вокруг вы не успеете, поскольку ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня, напротив, подойдет для обсуждения серьезных вопросов. Неважно, будут ли они касаться работы, вашей личной жизни или какой-то иной сферы. В любом случае удастся найти отличное решение, и вы сразу почувствуете себя увереннее.
Лев
День едва ли принесет какие-то важные победы и кардинальные перемены, но пройдет приятно. Наверняка найдутся поводы для радости, да и в хороших новостях не будет недостатка. Стоит пообщаться в неформальной обстановке с коллегами и другими людьми, разделяющими ваши профессиональные интересы: это будет полезно. Не все Львы сегодня смогут действовать по плану. Многим представителям знака придется импровизировать, на ходу придумывать что-то новое. Справитесь вы с этим отлично. Но к вечеру может накопиться усталость; оставьте время для спокойного отдыха.
Дева
День будет благоприятным для работы и любых полезных дел. Опыт поможет быстро разобраться в сложных вопросах, найти кратчайший путь к цели. Вы не станете отвлекаться от важных задач, поэтому быстро с ними справитесь. Разборчивость в общении поможет избежать ненужных контактов; никто не сможет запутать вас, сбить с толку или обмануть. Порадует общение со старыми знакомыми. Если в последнее время вы не ладили с кем-то, сегодня найти общий язык будет легко. Вечер порадует романтическими сюрпризами. Некоторые Девы услышат долгожданные признания.
Весы
День пройдет удачно, принесет много новых идей и планов. Наверняка предложат что-то интересное давние знакомые, и интуиция обязательно подскажет вам, стоит ли соглашаться. Станет совершенно очевидным то, о чем вы догадались раньше других. Многих удивит ваша проницательность. Люди, которые вас прежде недооценивали, изменят свое мнение. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати, ведь сегодня у вас будет возможность купить именно то, что вы давно хотели иметь. Не исключены и неожиданные подарки от близких.
Скорпион
Начало дня больше подойдет для размышлений, чем для решительных действий. В это время хорошо строить планы и обсуждать их, сравнивать разные варианты развития событий. Подходящий момент для того, чтобы предпринять что-то серьезное, наступит чуть позже. Благодаря своевременной подсказке интуиции вы его не упустите. Вторая половина дня обещает приятные знакомства и встречи, которые поднимут вам настроение. Вам легко будет произвести хорошее впечатление на самых разных людей. Не исключено, что кто-то влюбится с первого взгляда.
Стрелец
День будет благоприятным для общения. Если вы давно хотели рассказать знакомым о своих идеях, сделайте это именно сейчас. Вы наверняка получите поддержку; найдутся и желающие помочь в осуществлении задуманного. Вероятны удачные совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, чем стоит заняться в ближайшее время. Многие Стрельцы добьются успехов в учебе. Легко будет запомнить все, что может пригодиться. Даже если придется иметь дело с большим объемом информации, вы ничего не забудете и не перепутаете.
Козерог
День сложится удачно. Он наверняка даст вам шанс быстро справиться с каким-то важным серьезным делом или найти верный ответ на вопрос, в последнее время тревоживший всех. Будьте готовы учиться новому, перенимать полезный опыт; сегодня это наверняка потребуется. Возможны приятные встречи. Друзья могут неожиданно прийти в гости, а люди, с которыми вы давным-давно не виделись, напомнят о себе. Порадует общение с любимым человеком. Если сегодня вы решите устроить какое-то необычное свидание, оно наверняка запомнится обоим.
Водолей
День отлично подойдет для деловых поездок: они сложатся удачно и принесут даже лучшие плоды, чем вы могли ожидать. Не разочаруют и переговоры с потенциальными работодателями. У некоторых Водолеев появится шанс сменить сферу деятельности на ту, которая их давно интересовала. Вероятны небольшие денежные поступления, например, вам могут вернуть старые долги. Порадует общение с близкими. Полезно обсуждать семейные планы: возможно, вы поймете, как осуществить то, что казалось почти невозможным. Ваши идеи сегодня понравятся даже тем, кто обычно ко всему новому относится скептически.
Рыбы
День принесет необычные многообещающие идеи. Правда, их едва ли удастся реализовать в одиночку, так что начать нужно будет с поиска союзников. К счастью, он не займет много времени. Среди желающих помочь могут оказаться очень влиятельные люди. Успехов в работе добьются Рыбы, которые сегодня возьмутся за что-то новое. Удастся быстро разобраться со сложными задачами. Хотя дел будет больше, чем обычно, у вас наверняка останется время для приятного отдыха, прогулки или небольшой поездки в компании любимого человека.