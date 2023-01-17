ВИДЕО ⟩ «Никому нет дела до того, что со мной!» Бритни Спирс устроила скандал в ресторане

Как рассказали очевидцы, Спирс не понравилось внимание окружающих, которые начали ее фотографировать. Певица начала кричать и, как отметили свидетели происходящего, говорила на непонятном языке и «выглядела маниакальной».

Асгари покинул заведение, оставив супругу в сопровождении телохранителя. Спирс, посидев некоторое время за столом, также покинула ресторан.

Певица 16 января в Instagram прокомментировала инцидент.

«Сегодня утром я посмотрела «Прирожденные убийцы» и, черт возьми, я осознала. Я уверена, что вызвала миллиард улыбок, выглядя, как Шрек, в ресторане. Даже мой лучший друг не мог дождаться, чтобы отправить это мне. Они не думают дважды, потому что мы все прирожденные убийцы», – написала она.

Спирс посетовала на лицемерие общества.

«Я знаю, что все новости трубят о том, что я немного пьяна в ресторане... Как будто они следят за каждым движением! Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке. Так пусть имеют отвагу говорить обо всем негативном, что произошло в моем прошлом! Я была чертовски ужасна, но были две фотографии, на которых я была нормальной. В любом случае, честно говоря, я знаю, что никому нет дела до того, что со мной», – заявила она.

Напомним, 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.