В минувшую субботу не стало Инны Чуриковой. Актриса скончалась в 79-летнем возрасте. Сегодня в последний путь ее проводят близкие, коллеги и многочисленные поклонники.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В Москве прощаются с Инной Чуриковой
Артисты убиты горем, в их числе и Никита Михалков, который на днях выкарабкался из тяжелого состояния. «В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», – обратился режиссер.
Последние дни семья покойной артистки готовилась к похоронным мероприятиям. Изначально сообщалось, что прощание со звездой советского и российского кино пройдет в родном для нее «Ленкоме». Однако пару дней назад родные Инны Михайловны решили перенести церемонию на другое место.
«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище», – передала пресс-служба театра. И сейчас в столице сотни зрителей идут к месту назначения, чтобы проститься с кумиром.