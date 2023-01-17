Астролог с мировым именем Тамара Глоба рассказала, чего нельзя ни в коем случае делать всем знакам зодиака 17 января.
Горько пожалеют: Глоба сообщила знакам Зодиака, что нельзя делать каждому из них 17 января
Горько пожалеют: Глоба сообщила знакам Зодиака, что нельзя делать каждому из них 17 января
Стихия Воды (Рак, Скорпион и Рыбы). Представителям водных знаков зодиака 17 января не рекомендуется садиться за руль. В этот день велик шанс получить травму, поэтому стоит избегать таких ситуаций.
Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Представителям воздушных знаков зодиака 17 января стоит сдерживать гнев и негативные эмоции. Впав в состояние ярости, они могут сделать то, о чем потом горько пожалеют.
Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец). Представители огненных знаков 17 января не должны проявлять гордыню, иначе Вселенная преподаст им жестокий урок.
Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог). Представителям земных знаков 17 января нельзя обманывать. Лгать не стоит даже по мелочам, в противном случае это приведет к необратимым последствиям.
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