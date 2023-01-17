Горько пожалеют: Глоба сообщила знакам Зодиака, что нельзя делать каждому из них 17 января

Стихия Воды (Рак, Скорпион и Рыбы). Представителям водных знаков зодиака 17 января не рекомендуется садиться за руль. В этот день велик шанс получить травму, поэтому стоит избегать таких ситуаций.

Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Представителям воздушных знаков зодиака 17 января стоит сдерживать гнев и негативные эмоции. Впав в состояние ярости, они могут сделать то, о чем потом горько пожалеют.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец). Представители огненных знаков 17 января не должны проявлять гордыню, иначе Вселенная преподаст им жестокий урок.