Гороскоп на 17 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Не удивляйтесь, если многие из окружающих будут, что называется, «на взводе», остро реагируя на все, что происходит вокруг.

Овен

Овну не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Овну будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Овна они будут играть только время от времени.

Телец

В течение дня Телец не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства ни бушевали в сердце Тельца, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся, возможно, и нет.

Близнецы

Весь день Близнецы могут быть подвержены такому недугу как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Близнецов тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Близнецов было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

Рак