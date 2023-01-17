Гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня.
Гороскоп на 17 января 2023 года для всех знаков Зодиака
Не удивляйтесь, если многие из окружающих будут, что называется, «на взводе», остро реагируя на все, что происходит вокруг.
Овен
Телец
В течение дня Телец не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства ни бушевали в сердце Тельца, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся, возможно, и нет.
Близнецы
Весь день Близнецы могут быть подвержены такому недугу как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Близнецов тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Близнецов было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.
Рак
Рак может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто: достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Раку не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.
Лев
Льву лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!
Дева
Весы
Благополучие Весов может решительным образом измениться, и не обязательно в лучшую сторону! Им как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Весам также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.
Скорпион
Планы Скорпиона могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Скорпион не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы, это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.
Стрелец
Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Стрельца, вынуждая его плыть против течения. Сам же Стрелец в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Стрелец рискует набить немало шишек. Хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет его к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.
Козерог
День у Козерога полностью будет зависеть оттого, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной, и день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?
Водолей
Рыбы
Голова Рыб будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Рыбам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там, сообщает 1001goroskop.ru.