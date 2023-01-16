Неравнодушие наших соотечественников иногда дорогого стоит. Сколько человек до этого времени прошли мимо? Быть, может, ни одного, потому что случилось это хоть и в центре Таллинна, но не в самом оживленном месте города, и в то время, когда на улицах столицы довольно безлюдно.
Для подписчиков
Как Артур спас 21-летнего парня в центре Таллинна от самого страшного
Как Артур спас 21-летнего парня в центре Таллинна от самого страшного
Что предшествовало этому моменту? Быть может, веселый вечер в компании друзей, или расставание с девушкой, или просто неожиданно ухудшившееся состояние здоровья. Этого мы с вами никогда не узнаем, если только речь не идет о нашем сыне, брате, друге, коллеге или однокурснике, который вернулся домой живым. Как могла бы закончиться эта история, представлять даже не будем. Просто перейдем к подробностям доброго поступка таллиннца по имени Артур, который морозным январским утром спас 21-летнего молодого человека.