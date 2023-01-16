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Как Артур спас 21-летнего парня в центре Таллинна от самого страшного

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Как Артур спас 21-летнего парня в центре Таллинна от самого страшного
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Морозный зимний день в центре Таллинна в декабре 2022 года.
Морозный зимний день в центре Таллинна в декабре 2022 года. Фото: Madis Veltman

Неравнодушие наших соотечественников иногда дорогого стоит. Сколько человек до этого времени прошли мимо? Быть, может, ни одного, потому что случилось это хоть и в центре Таллинна, но не в самом оживленном месте города, и в то время, когда на улицах столицы довольно безлюдно.

Что предшествовало этому моменту? Быть может, веселый вечер в компании друзей, или расставание с девушкой, или просто неожиданно ухудшившееся состояние здоровья. Этого мы с вами никогда не узнаем, если только речь не идет о нашем сыне, брате, друге, коллеге или однокурснике, который вернулся домой живым. Как могла бы закончиться эта история, представлять даже не будем. Просто перейдем к подробностям доброго поступка таллиннца по имени Артур, который морозным январским утром спас 21-летнего молодого человека.

Суббота, 7 января, около шести утра. На улице мороз, столбики термометров опустились до отметки -15 градусов, по ощущениям из-за ветра и других факторов еще холоднее. Примерно час назад в Таллинне закрылись последние увеселительные заведения, гулены разошлись по домам. Но не для всех из них путь домой был безопасным. Артур тоже шел домой после ночного веселья. Он находился где-то между площадью Вабадузе и музеем Кик-ин-де-Кёк, как увидел торчащие из-под снега ноги. 

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