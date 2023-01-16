Астролог с мировым именем Павел Глоба рассказал, что нужно сделать представителям двух знаков зодиака 16 января, чтобы 2023 год сложился благоприятно.
Везение круглый год: Глоба рассказал, как приманить удачу двум знакам зодиака 16 января
Везение круглый год: Глоба рассказал, как приманить удачу двум знакам зодиака 16 января
Создатель собственной школы астрологии уверен, что одно действие в этот день способно открыть для двух представителей зодиакальных созвездий все возможности в год Черного Водяного Кролика.
Рак
Представители водного знака 16 января могут приманить удачу цветом. Ракам в этот день показана одежда золотистых, желтых и оранжевых оттенков. Не стесняйтесь быть яркими и привлекать взгляды окружающих.
Стрелец
Представители огненного знака 16 января поймают фортуну с помощью ярких акцентов в образе Стрельцам стоит примерить необычные аксессуары и крупные броские украшения.Также есть смысл полностью сменить имидж – Кролику это придется по вкусу.
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