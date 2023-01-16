Везение круглый год: Глоба рассказал, как приманить удачу двум знакам зодиака 16 января

Создатель собственной школы астрологии уверен, что одно действие в этот день способно открыть для двух представителей зодиакальных созвездий все возможности в год Черного Водяного Кролика.

Рак

Представители водного знака 16 января могут приманить удачу цветом. Ракам в этот день показана одежда золотистых, желтых и оранжевых оттенков. Не стесняйтесь быть яркими и привлекать взгляды окружающих.

Стрелец