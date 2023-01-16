День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Гороскоп на 16 января 2023 года для всех знаков Зодиака
Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам - в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем.
Овен
Телец
Телец почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Тельцу захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.
Близнецы
Близнецы то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самим Близнецам), а собственная придирчивость. Близнецам будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее им будет смириться с тем, что и их мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.
Рак
Рак рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Рака, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.
Лев
Дева
В голову Девы может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Деве лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.
Весы
На первом месте у Весов будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Весам лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.
Скорпион
Стрелец
Стрелец будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Стрельца грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Стрельца лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.
Козерог
Главное, что будет заботить Козерога, - это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Козерога будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?
Водолей
Все мысли и планы Водолея будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем, особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Водолею стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!
Рыбы
Рыбы будут четко знать, чего они хотят, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Рыбы хотят избежать всевозможных помех и недоразумений, им не мешало бы поискать обходные пути вместо того, чтобы ломиться напролом, сообщает 1001goroskop.ru.