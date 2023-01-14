Умерла Инна Чурикова

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал он.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года. В подростковом возрасте посещала занятия в театральной стадии при Московском драматического театре имени К. С. Станиславского, а в 1965 году с отличием окончила актерский факультет театрального училища имени М. С. Щепкина.