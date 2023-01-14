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ЕВРОВИДЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ ⟩ Мощный вечер: второй полуфинал Eesti Laul готов определить финалистов

Limon.ee Виктория Соломончук
Мощный вечер: второй полуфинал Eesti Laul готов определить финалистов
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Фото: Taavi Sepp

Сегодня в Виймси проходит второй полуфинал конкурса Eesti Laul, и десять участников сразятся за место в финале, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Лишь пять из них пройдут дальше, чтобы встретиться с соперниками из первого полуфинала и побороться за место на сцене Евровидения! 

В четверг, 12 января, Viimsi Artium встречал первых полуфиналистов конкурса Eesti Laul, а уже сегодня открыл свои двери для участников второго полуфинала! Буквально через пару часов мы получим финальный список участников отборочных полуфиналов и узнаем, кто же сразится за место под солнцем, а точнее под софитами предстоящего 67-го конкурса песни «Евровидение».

2 полуфинал конкурса
2 полуфинал конкурса Фото: Eesti Laul

14 января во втором полуфинале Eesti Laul примут участие (имя, номер для мобильного голосования): 

  1. Inger - 9007011
  2. Linalakk ja Bonzo - 9007012
  3. Meelik - 9007013
  4. Elysa - 9007014
  5. Robin Juhkental - 9007015
  6. M Els - 9007016
  7. Wiiralt - 9007017
  8. Sissi - 9007018
  9. Carlos Ukareda - 9007019
  10. Alika - 9007020

Вы можете проголосовать, отправив SMS на номер 15415 с номером понравившегося участника. Стоимость звонка и SMS составляет 1,70. Голосование открывается в начале шоу.

Букмекеры считают, что победительницей песенного конкурса Eesti Laul в этом году станет уроженка Нарвы Алика Милова с композицией «Bridges». 

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