Сегодня в Виймси проходит второй полуфинал конкурса Eesti Laul, и десять участников сразятся за место в финале, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Лишь пять из них пройдут дальше, чтобы встретиться с соперниками из первого полуфинала и побороться за место на сцене Евровидения!
ЕВРОВИДЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ ⟩ Мощный вечер: второй полуфинал Eesti Laul готов определить финалистов
В четверг, 12 января, Viimsi Artium встречал первых полуфиналистов конкурса Eesti Laul, а уже сегодня открыл свои двери для участников второго полуфинала! Буквально через пару часов мы получим финальный список участников отборочных полуфиналов и узнаем, кто же сразится за место под солнцем, а точнее под софитами предстоящего 67-го конкурса песни «Евровидение».
14 января во втором полуфинале Eesti Laul примут участие (имя, номер для мобильного голосования):
- Inger - 9007011
- Linalakk ja Bonzo - 9007012
- Meelik - 9007013
- Elysa - 9007014
- Robin Juhkental - 9007015
- M Els - 9007016
- Wiiralt - 9007017
- Sissi - 9007018
- Carlos Ukareda - 9007019
- Alika - 9007020
Вы можете проголосовать, отправив SMS на номер 15415 с номером понравившегося участника. Стоимость звонка и SMS составляет 1,70. Голосование открывается в начале шоу.
Букмекеры считают, что победительницей песенного конкурса Eesti Laul в этом году станет уроженка Нарвы Алика Милова с композицией «Bridges».