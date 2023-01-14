Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака

Рак

Чтобы этот день прошел у Рака позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Рака сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Раку настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Рака на позитивное течение дел.

Лев

Льва могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Лев не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Дева

Дева имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Девы в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Весы