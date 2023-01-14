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Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гороскоп таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с окружающими.

Будьте осторожны: звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат - обидам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.

Овен

Овну лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Овну полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Телец

Телец может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Тельца раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго.

Близнецы

Близнецам лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же - есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Близнецов будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Рак

Чтобы этот день прошел у Рака позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Рака сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Раку настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Рака на позитивное течение дел.

Лев

Льва могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Лев не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Дева

Дева имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Девы в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Весы

Весы будут точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Весам придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого день у Весов пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Скорпион

Лучшее, что может сделать Скорпион, - это посвятить день себе и своим близким! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. Если в последнее время вас что-то тяготило в общении с близкими, самое время открыться и поговорить об этом начистоту и без претензий. А вот в чужие дела Скорпиону лучше не впрягаться - ничем хорошим это не закончится.

Стрелец

Центральное место в планах Стрельца будут занимать два момента: поиск душевного равновесия и поиск удовольствий. И не только духовных удовольствий! Куда вероятнее, что с самого утра в голову Стрельца будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы поднять себе настроение, съев что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее: ближайшие дни представляют большую угрозу для вашей фигуры.

Козерог

На протяжении дня Козерог будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Козерогу неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола - там завтра найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Водолей

Главным врагом Водолея может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, - это, конечно, хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает. Ну а чтобы день не прошел напрасно, потратьте его на то, чтобы навести порядок в своих делах и планах - звезды гороскопа подсказывают: пришло время избавиться от застарелого и ненужного, освободив место в своей жизни для нового.

Рыбы

Самолюбие Рыб будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самих Рыб обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе, сообщает 1001goroskop.ru.

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