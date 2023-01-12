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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Восхищенные дети, корпорация монстров и стразы: Эстония выбирает звезду для Евровидения

Limon.ee
Восхищенные дети, корпорация монстров и стразы: Эстония выбирает звезду для Евровидения
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Страна замерла у телеэкранов. Сегодня в Виймси проходит первый полуфинал конкурса Eesti Laul, и десять участников уже готовы сразиться за место в финале, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Лишь шесть из них пройдут дальше. 

И если для телезрителей шоу началось полвосьмого вечера, то для журналистов, съемочной группы и поклонников конкурса Eesti Laul значительно раньше. За полтора часа до старта нацотбора начали приходить первые зрители – родители с детьми, а все звезды первого полуфинала вышли в фойе Viimsi Artium на автограф-сессию. Для кого-то из участников, возможно, это первая и последняя такая возможность почувствовать себя настоящей звездой. Самая большая очередь из фанатов выстроилась к артистке со стразами – MIA, однако букмекеры не поддерживают такой ажиотаж вокруг певицы и пророчат ей 9 место в первом полуфинале. На хлеб артистка зарабатывает, занимаясь хиропрактикой. 

Первый полуфинал открыл исполнитель из Ласнамяэ Янек, который поразил публику своим отменным вокалом. Жизнь в Лондоне на протяжении почти девяти лет точно помогла ему отточить отличное произношение английских слов. Он входит в ТОП-3 фаворитов букмекеров в первом полуфинале. 

Сам концертный зал, где проходят полуфиналы, очень маленький и в помещении было невероятно душно еще даже до начала шоу, но после зал заполнился публикой. Надеемся, что никто не потеряет сознания. В этом году на конкурсе Eesti Laul произошли изменения. Публика сидит вокруг сцены и зрителей предупредили заранее, что артист может стоять к публике даже задом или боком. 

А гринрум в этом году фиолетового цвета, выглядит очень стильно и располагается в самом сердце Viimsi Artium. 

Самыми экстравагантными участниками первого полуфинала можно назвать коллектив Bedwetters, напоминающий финскую группу Lordi. И у них сейчас большие шансы на победу, потому что, по версии букмекеров, они номер один в первом полуфинале. 

Журналисты в пресс-центре остались в восторге после номера одного из главных фаворитов первого полуфинала – Ollie, чей внешний вид и манера подачи песни напоминает финских рокеров The Rasmus. Сам Ollie вспомнил одну из композиций, ранее представленных на Евровидении, в исполнении легендарного Иво Линна и Марьи-Лийс Илус – Kaelakee hääl. 

Зал визжал и рукоплескал певцу Andreas. Наверное, потому что в зрительном зале много молодежи, а он один из самых молодых исполнителей сегодня, певец недавно закончил среднюю школу. 

Участников первого полуфинала угощают полезным для иммунной системы напитком – кипяченой луковой водой со льдом. 

Список участников первого полуфинала:

1. Janek, «House of Glass»: 900 7001

2. ELLIP, «Pretty Girl»: 900 7002

3. kaw, «Valik»: 900 7003

4. MERLYN, «Unicorn Vibes»: 900 7004

5. MIA, «Üks samm korraga»: 900 7005

6. Neon Letters & Maiko, «Tokimeki»: 900 7006

7. OLLIE, «Venom»: 900 7007

8. Andreas, «Why Do You Love Me»: 900 7008

9. Bedwetters, «Monsters»: 900 7009

10. Anett x Fredi, «You Need to Move On»: 900 7010

Второй полуфинал конкурса состоится уже в эту субботу, 14 января, в том же месте. Фаворитом в субботу признана нарвская певица Алика. 

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