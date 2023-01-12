Дмитрий Сидоров, сыгравший в сериалах «Метод», «Молодежка», «Кодекс чести», скончался на 53-м году жизни. Причина смерти актера устанавливается.
Умер 52-летний актер из «Метода» и «Молодежки» Дмитрий Сидоров
Умер 52-летний актер из «Метода» и «Молодежки» Дмитрий Сидоров
Дмитрий Сидоров умер 5 января, но о трагедии стало известно только сейчас. Что послужило причиной смерти неизвестно. Вчера близкие и друзья проводили артиста в последний путь: отпевание прошло в храме Серафима Саровского.
Актер родился 3 октября 1971 года. В 1998-м Дмитрий окончил Московский актерско-педагогический колледж, а затем отучился во ВГИКе.