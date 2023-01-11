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Умерла супермодель с эстонскими корнями из легендарной шестерки 90-х Татьяна Патитц

Limon.ee
Умерла супермодель с эстонскими корнями из легендарной шестерки 90-х Татьяна Патитц
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Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд.
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. Фото: Postimees

Печальную новость сообщили иностранные журналисты – не стало легендарной модели Татьяны Патитц. Звезда подиума начинала карьеру с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, пишет Стархит.

Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Татьяна Петитц и Наоми Кэмпбелл.
Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Татьяна Петитц и Наоми Кэмпбелл. Фото: Handout

Анна Винтур называла Татьяну символом европейского шика. Она начинала карьеру вместе с самыми популярными моделями 90-х и навсегда вписала свое имя в историю моды.

Сегодня СМИ сообщили, что Патитц скончалась в возрасте 56 лет. Она до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов.

Татьяна Петитц.
Татьяна Петитц. Фото: POP-EYE/Rene du Vinage via www.imago-images.de

Татьяна родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Многие отмечали естественную красоту модели, особенно выделяя глаза и овал лица.

«Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность», – делилась впечатлениями от Патитц редактор американского Vogue.

Блондинка являлась музой для таких прославенных фотографов, как Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Петер Линдберг и Энни Лейбовиц.

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