Печальную новость сообщили иностранные журналисты – не стало легендарной модели Татьяны Патитц. Звезда подиума начинала карьеру с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, пишет Стархит.
Умерла супермодель с эстонскими корнями из легендарной шестерки 90-х Татьяна Патитц
Анна Винтур называла Татьяну символом европейского шика. Она начинала карьеру вместе с самыми популярными моделями 90-х и навсегда вписала свое имя в историю моды.
Сегодня СМИ сообщили, что Патитц скончалась в возрасте 56 лет. Она до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов.
Татьяна родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Многие отмечали естественную красоту модели, особенно выделяя глаза и овал лица.
«Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность», – делилась впечатлениями от Патитц редактор американского Vogue.
Блондинка являлась музой для таких прославенных фотографов, как Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Петер Линдберг и Энни Лейбовиц.