Поклонники звезды подчеркнули, что Александра является ее копией
МакSим показала редкие фото повзрослевшей старшей дочери
МакSим показала редкие фото повзрослевшей старшей дочери
Певица Марина Максимова, больше известная как МакSим, жила в гражданском браке со своим звукорежиссером Алексеем Лугововым. В 2009 году у звезд родилась дочь Александра. Спустя пять лет у артистки появилась на свет еще одна дочь, которую назвали Марией. Отцом девочки является бизнесмен Антон Петров.
Максимова редко делится снимками наследниц, но сейчас она решила сделать исключение. В своем блоге исполнительница выложила кадры, на который запечатлена ее старшая дочь Александра.
На фотографиях девочка позирует на фоне украшенной елки в белом платье с черным корсетом. Свой образ Александра закончила черными ботинками и белыми гольфами. Подписчики МакSим отметили, что девочка является ее копией.