МакSим показала редкие фото повзрослевшей старшей дочери

Певица Марина Максимова, больше известная как МакSим, жила в гражданском браке со своим звукорежиссером Алексеем Лугововым. В 2009 году у звезд родилась дочь Александра. Спустя пять лет у артистки появилась на свет еще одна дочь, которую назвали Марией. Отцом девочки является бизнесмен Антон Петров.

Максимова редко делится снимками наследниц, но сейчас она решила сделать исключение. В своем блоге исполнительница выложила кадры, на который запечатлена ее старшая дочь Александра.