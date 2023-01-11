Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

МакSим показала редкие фото повзрослевшей старшей дочери

Limon.ee
МакSим показала редкие фото повзрослевшей старшей дочери
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Певица Максим
Певица Максим Фото: Instagram

Поклонники звезды подчеркнули, что Александра является ее копией

Певица Марина Максимова, больше известная как МакSим, жила в гражданском браке со своим звукорежиссером Алексеем Лугововым. В 2009 году у звезд родилась дочь Александра. Спустя пять лет у артистки появилась на свет еще одна дочь, которую назвали Марией. Отцом девочки является бизнесмен Антон Петров.

Максимова редко делится снимками наследниц, но сейчас она решила сделать исключение. В своем блоге исполнительница выложила кадры, на который запечатлена ее старшая дочь Александра.

На фотографиях девочка позирует на фоне украшенной елки в белом платье с черным корсетом. Свой образ Александра закончила черными ботинками и белыми гольфами. Подписчики МакSим отметили, что девочка является ее копией.

Ключевые слова
Наверх