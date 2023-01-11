Астролог с мировым именем Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака потерю 11 января. Специалист по звездам уверен, что этого можно избежать, если выполнить одно простое условие, пишет Prochepetsk.
Невосполнимая утрата: Павел Глоба предрек потерю двум знакам Зодиака 11 января
Телец
Представители земного знака 11 января рискуют потерять свою вторую половинку. Вспыльчивые Тельцы могут в этот день на эмоциях наговорить лишнего. На самом деле они так не думают, но слово – не воробей. Чтобы не переживать болезненный разрыв, астролог с мировым именем рекомендует держать себя в руках. Если вы все же поссорились, то ничего не говорите, просто уйдите в другую комнату, чтобы остыть.
Рак
Представители водного знака 11 января могут потерять близкого человека. Это может быть хороший друг или близкий родственник. Причиной тому может стать ложь. Раки часто прибегают к обману, однако в этот день правда может выйти на поверхность. Чтобы попытаться сгладить острые углы, Ракам стоит осознать свою вину и принести самые искренние извинения. В таком случае можно рассчитывать на прощение.