Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Невосполнимая утрата: Павел Глоба предрек потерю двум знакам Зодиака 11 января

Limon.ee
Невосполнимая утрата: Павел Глоба предрек потерю двум знакам Зодиака 11 января
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Астролог с мировым именем Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака потерю 11 января. Специалист по звездам уверен, что этого можно избежать, если выполнить одно простое условие, пишет Prochepetsk.

Телец

Представители земного знака 11 января рискуют потерять свою вторую половинку. Вспыльчивые Тельцы могут в этот день на эмоциях наговорить лишнего. На самом деле они так не думают, но слово – не воробей. Чтобы не переживать болезненный разрыв, астролог с мировым именем рекомендует держать себя в руках. Если вы все же поссорились, то ничего не говорите, просто уйдите в другую комнату, чтобы остыть.

Рак

Представители водного знака 11 января могут потерять близкого человека. Это может быть хороший друг или близкий родственник. Причиной тому может стать ложь. Раки часто прибегают к обману, однако в этот день правда может выйти на поверхность. Чтобы попытаться сгладить острые углы, Ракам стоит осознать свою вину и принести самые искренние извинения. В таком случае можно рассчитывать на прощение.

Ключевые слова
Наверх