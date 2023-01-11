Невосполнимая утрата: Павел Глоба предрек потерю двум знакам Зодиака 11 января

Представители земного знака 11 января рискуют потерять свою вторую половинку. Вспыльчивые Тельцы могут в этот день на эмоциях наговорить лишнего. На самом деле они так не думают, но слово – не воробей. Чтобы не переживать болезненный разрыв, астролог с мировым именем рекомендует держать себя в руках. Если вы все же поссорились, то ничего не говорите, просто уйдите в другую комнату, чтобы остыть.