Какой будет среда? Гороскоп на 11 января для каждого знака Зодиака

Рак

Подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то новые дела, в том числе сложные. Вы не испугаетесь трудностей, не отступите перед преградами, преодолеете все трудности и обязательно добьетесь своего. Интуиция сегодня особенно остра и часто помогает в решении рабочих вопросов. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Можно договориться о каких-то важных вещах, обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали серьезные разногласия. Станет ясно, как решить семейные проблемы, беспокоившие всех.

Лев

Отличный день для делового общения. Можно обсуждать сложные рабочие вопросы, перспективы развития бизнеса, идеи, появившиеся у вас в последнее время. Удачное совпадение поможет положить конец долгим разногласиям. Не исключено, что у вас появятся очень влиятельные союзники. Хотя забот сегодня будет немало, останется время и для отдыха. Полезно сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Хорошо пройдет романтическое свидание, если вы постараетесь придумать что-то необычное.

Дева