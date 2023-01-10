День необычных, но очень хороших идей. Он отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое: вы быстро разберетесь, как можно достичь успеха.
Какой будет среда? Гороскоп на 11 января для каждого знака Зодиака
Овен
Благоприятный день для общения с людьми, которые вам дороги. Можно обсудить важные вопросы, не опасаясь, что возникнут серьезные разногласия. А вот появление новых общих планов вполне вероятно. Сегодня можно обсуждать и порядок действий в целом, и конкретные шаги. Осторожнее с деньгами! Вы настроены легкомысленно, склонны к расточительности, рискуете ввязаться в финансовую авантюру или потратить слишком много на пустяки. Прежде, чем делать крупные покупки или заключать серьезные сделки, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете.
Телец
Начало дня вдохновляет. Возможны удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли. Некоторые Тельцы находят способ сдвинуть с мертвой точки сложные дела, которым отдали немало сил. Неожиданно появляются новые союзники, помощники, не меньше вашего заинтересованные в достижении общих целей. Вторая половина дня проходит беспокойно: успеть нужно многое, не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Возможны неожиданные предложения, которые заставят изменить планы. Поволноваться наверняка придется, но вы наверняка сделаете все, что задумали.
Близнецы
Первая половина дня порадует хорошими новостями и заманчивыми предложениями. Появляется возможность заняться делом, которое давно вас интересовало. Быстро удается добиться первых успехов. Вы отлично справляетесь с решением многих задач, даже весьма сложных. Иначе складывается вторая половина дня: хочется отвлечься от дел, отдохнуть, сменить обстановку. Радуют встречи с друзьями. Можно поговорить обо всем – рассказать о своих тревогах, поделиться идеями, обсудить планы. Даже самые смелые ваши замыслы получат поддержку.
Рак
Подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то новые дела, в том числе сложные. Вы не испугаетесь трудностей, не отступите перед преградами, преодолеете все трудности и обязательно добьетесь своего. Интуиция сегодня особенно остра и часто помогает в решении рабочих вопросов. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Можно договориться о каких-то важных вещах, обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали серьезные разногласия. Станет ясно, как решить семейные проблемы, беспокоившие всех.
Лев
Отличный день для делового общения. Можно обсуждать сложные рабочие вопросы, перспективы развития бизнеса, идеи, появившиеся у вас в последнее время. Удачное совпадение поможет положить конец долгим разногласиям. Не исключено, что у вас появятся очень влиятельные союзники. Хотя забот сегодня будет немало, останется время и для отдыха. Полезно сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Хорошо пройдет романтическое свидание, если вы постараетесь придумать что-то необычное.
Дева
Благоприятный плодотворный день. Многое складывается удачно, даже если вы не прикладываете для этого усилий. Часто везет в делах. Можно быстро справиться с тем, что долго не получалось. Вы отлично справляетесь с решением организационных вопросов, часто помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации, даете отличные советы. Вероятны хорошие новости. Часто они касаются людей, о судьбе которых вы в последнее время беспокоились. Не исключены и неожиданные предложения. Вы с удовольствием примете их и не пожалеете об этом.
Весы
День едва ли обойдется без переживаний и волнений. Вы склонны принимать близко к сердцу мелочи, остро реагировать на то, чего в другое время просто не заметили бы. Не исключены необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Некоторые Весы всерьез задумаются о том, не стоит ли кардинально изменить планы. Вы хорошо справляетесь с привычными делами, но можете растеряться и разволноваться, если возьметесь за что-то совершенно новое. К счастью, рядом есть люди, готовые помочь.
Скорпион
В начале дня может быть сложно собраться с мыслями, сосредоточиться на серьезном деле. Постоянно отвлекают какие-то мелочи, из-за них вы можете упустить из виду какие-то важные детали. Это неплохое время для общения с давними союзниками. Они дадут отличные советы. Вторая половина дня проходит беспокойно, но очень плодотворно. Появляется возможность заняться тем, что давно вас интересовало. В новых делах вы быстро добиваетесь первых успехов, это вдохновляет. Вечер подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Стрелец
Отличный день для важных разговоров. О своих идеях вы рассказываете так, что к ним никто не может остаться равнодушным. Легко найти новых союзников, причем среди них могут оказаться очень влиятельные люди. Некоторые Стрельцы получают заманчивые предложения, касающиеся работы, находят неожиданное применение своим талантам. Привычные дела сегодня могут казаться скучными и особенно утомительными. Но с ними стоит справиться побыстрее. Так вы быстрее сможете перейти к решению вдохновляющих творческих задач.
Козерог
Подходящий день для того, чтобы решить сложные вопросы, разобраться в запутанных ситуациях, справиться с проблемами, беспокоящими многих. Вы внимательно смотрите по сторонам и всегда делаете правильные выводы из своих наблюдений. Информация, которую пришлось собирать по крупицам, помогает принять верные решения. Любые важные встречи стоит проводить в неформальной обстановке. Так вам будет гораздо проще произвести хорошее впечатление на собеседников, заинтересовать их своими идеями. Многие Козероги сегодня находят влиятельных союзников просто благодаря своему обаянию.
Водолей
День, когда вам будет особенно легко разобраться в чужих проблемах, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. С собственными делами не всегда удается справиться быстро; стоит запастись терпением. Не все вопросы сразу решаются так, как хотелось бы. Но вы обязательно добьетесь своего, пусть и не с первой попытки. Друзья и другие близкие люди радуют вас приятными сюрпризами, делают неожиданные подарки, часто предлагают что-то интересное. Вторая половина дня дает шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Рыбы
День проходит довольно беспокойно. Успеть нужно многое, и нельзя сказать, что вас это радует. Многие Рыбы предпочли бы отдыхать или без спешки заниматься привычными делами, а не решать несколько новых задач сразу. Но вы достойно справляетесь со всеми испытаниями; в этом помогает опыт. Возможны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся родственников. Домашние проблемы, беспокоившие вас в последнее время, остаются в прошлом; настроение сразу улучшается. Вечер подходит для того, чтобы принимать гостей, устраивать маленькие праздники для тех, кто вам дорог.