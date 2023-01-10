ПРОГНОЗ ВОЛОДИНОЙ ⟩ Какие знаки Зодиака 10 января разругаются с начальством, а кому дадут премию

Стрельцы будут чувствовать себя несдержанно и не смогут сдержать эмоций в общении со своим начальством. Они наговорят в запале лишнего, что будет иметь весьма неприятные последствия.

Начальник не сможет простить обиды и, вполне вероятно, Стрельцам придется искать новое рабочее место.

Впрочем, Володина считает, если Стрельцы возьмут себя в руки и молча вытерпят какие-то волнения со стороны, все окончится благоприятно для них.

Козероги из-за собственных поступков могут остаться у разбитого корыта. И некого в этом винить, вы сами рушите свою жизнь! Козероги не смогут найти общего языка с окружающими из-за несдержанности и словоблудия, которыми представители знака зодиака грешили в последнее время.

Козероги слишком критиковали людей рядом, забывая выделять их достоинства, теперь им придется пожинать плоды собственной глупости.

Иногда судьба начинает осыпать подарками просто так. 10 января неожиданно станет для Водолеев точкой отсчета их счастливой судьбы! Василиса Володина предрекла им везение и на работе, и в любви.

Астролог заметила, что у Водолеев все будет складываться идеально. Они смогут закончить успешно начатые дела, осуществить все планы, да при этом еще и максимально успешно! На работе их заметят и отблагодарят: поднимут по карьерной лестнице, велика вероятность, что дадут премию за хороший труд. Ну и личная жизнь вдруг начнет сиять и переливаться всеми цветами радуги. Интересный период жизни!