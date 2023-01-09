В еженедельном онлайн подкасте «Лимонад-шоу» ведущая Виктория Соломончук и психолог проекта Кристина Пронина обсудят животрепещущую тему бедности и богатства.
А ТЫ УМЕЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ? ⟩ Не могу заработать: что мешает стать богатым? Эстонский психолог рассказала, что бедность у нас в головах
Многие люди, достигая определенных успехов в жизни, доходя до какого-то этапа просто перестают расти.
Мечтаете стать богатым, отправляете правильные запросы во Вселенную, но ничего не меняется? Заработок зависит не только от действий, но и от мыслей в голове. Психолог уверяет, что существуют привычки, которые мешают богатству!
В среду Кристина Пронина подробно расскажет, какие внутренние установки мешают притоку денег и почему вы не можете перейти на новый финансовый уровень.
Тема вечера в среду, 11 января: «Бедность и богатство. Возможно ли пробить свой денежный потолок».
Традиционно трансляция эфира будет ЗДЕСЬ, в этой статье, и на странице Limon в Facebook.
Как вы считаете, что вам мешает стать богатым? Поделитесь своей историей, а ведущий с психологом дадут исчерпывающий ответ на ваш запрос.
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