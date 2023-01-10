Гороскоп на 10 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Перед Раком встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Рака будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Лев

Льву захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Лев будет особенно удачлив в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Дева

Дева предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, Дева же будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Разве что поговорить немного о его странностях и недостатках. Тем более, что в силу обострившейся проницательности и интуиции все недостатки и мира, и окружающих будут для вас очевидны как никогда.

Весы