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Гороскоп на 10 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 10 января 2023 года для всех знаков Зодиака
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гороскоп не слишком подходит для творчества и креативности - на первый план выйдет стремление к организации и порядку.

 домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера, и даже разговоры о любви будут носить практический характер.

Овен

Овен может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что окружающих пришлось бы долго уговаривать, у Овна может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Овна дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

Телец

Девизом Тельца вполне могут стать слова: важней всего порядок в доме. И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Тельца это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома ему тоже заняться не помешает. А вот что касается остальных дел, то здесь ожидаются разного рода затруднения, так что, по возможности, лучше будет их отложить.

Близнецы

Залог успеха Близнецов - это последовательность и постепенность, благо именно к этому их и склоняют звезды гороскопа. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Близнецы вполне могут удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет им немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Рак

Перед Раком встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Рака будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Лев

Льву захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие его настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Лев будет особенно удачлив в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Дева

Дева предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, Дева же будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Разве что поговорить немного о его странностях и недостатках. Тем более, что в силу обострившейся проницательности и интуиции все недостатки и мира, и окружающих будут для вас очевидны как никогда.

Весы

У Весов появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу - красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Весов будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.
 
Скорпион

На повестке дня у Скорпиона будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Скорпиона активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном - у них это тоже получалось неплохо.

Стрелец

Стрельцу очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино - главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Стрельцу гарантированы.

Козерог

В этот день Козерогу категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война, подозрение на коронавирус… В противном случае общение с начальством у Козерога может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Водолей

На повестке дня у Водолея будут стоять два небезызвестных вопроса «кто виноват?» и «что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Водолея сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Водолея от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

Рыбы

Рыбы рискуют весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому их склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Рыбы имеют шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо, сообщает 1001goroskop.ru.

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