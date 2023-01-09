На этой неделе в Эстонии пройдут два полуфинала конкурса Eesti Laul. Напомним, что победитель этого престижного музыкального состязания представит Эстонию на «Евровидении» в Великобритании.
Эстонию на конкурсе «Евровидение 2023» представит уроженка Нарвы Алика Милова, уверены букмекеры
Букмекеры Сoolbet считают, что победительницей песенного конкурса Eesti Laul в этом году станет уроженка Нарвы Алика Милова с композицией «Bridges».
Аналитики оценивают шансы Алики Миловой (сценический псевдоним Alika) на победу коэффициентом 1,85, считая, что она выиграет конкурс с вероятностью 39%. Полную таблицу прогноза букмекерского портала в отношении участников Eesti Laul найдете здесь!
Полуфиналы Eesti Laul пройдут на этой неделе 12 и 14 января. Алика Милова выступит во втором полуфинале. Сейчас Алика активно готовится к конкурсу Eesti Laul, полуфиналы которого пройдут в Таллинне уже на этой неделе. Накануне певица стала гостьей популярного онлайн-шоу Limon LIVE. Видео смотрите ЗДЕСЬ!
«Последнюю неделю репетирую каждый день. По сути, я готова. В своем выступлении я уверена. Самое главное – выложиться на сто процентов, почувствовать эту энергию на себе, выплеснуть ее на всех вас», – говорит певица.