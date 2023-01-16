«Я доказал силу своего духа, и Мухомор предложил подружиться»: в Эстонии снова активно едят психоделические грибы

Микродозинг – по словам почитателей мухоморов – это употребление сушеных грибов, а именно красных мухоморов, в сверхмалой, буквально микроскопической дозировке для расширения сознания и выхода на иной уровень реальности. На рынке Эстонии также стали всё чаще появляться объявления о продаже сушеных мухоморов.