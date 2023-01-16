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«Я доказал силу своего духа, и Мухомор предложил подружиться»: в Эстонии снова активно едят психоделические грибы

Виктория Соломончук
, Журналист
«Я доказал силу своего духа, и Мухомор предложил подружиться»: в Эстонии снова активно едят психоделические грибы
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Вадим Струченко
Вадим Струченко Фото: https://www.facebook.com/vadim.strutsenko

Микродозинг – по словам почитателей мухоморов – это употребление сушеных грибов, а именно красных мухоморов, в сверхмалой, буквально микроскопической дозировке для расширения сознания и выхода на иной уровень реальности. На рынке Эстонии также стали всё чаще появляться объявления о продаже сушеных мухоморов. 

Мухомор красный в капсулах.
Мухомор красный в капсулах. Фото: Интернет

Идея такой практики возникла из тренда биохакинга, когда с помощью употребления различных химических веществ в микро дозировках люди хотят улучшить состояние тела и разума, выйти на другой уровень осознанности, улучшить настроение и, видимо, успокоиться. 

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