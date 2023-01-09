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«Улыбнется удача»: Тамара Глоба назвала единственного счастливчика на весну 2023 году

Limon.ee
«Улыбнется удача»: Тамара Глоба назвала единственного счастливчика на весну 2023 году
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Фото: Shutterstock

Как сообщает известный астролог Тамара Глоба, уже через два месяца невероятная полоса везений начнется для одного из pнаков Зодиака – наступит море интересных открытий и появятся дополнительные возможности для зарабатывания средств.

Этот знак – Телец!

Представители этого знака Зодиака уже в марте станут любимцами судьбы. Однако волна умопомрачительных везений начнется после вхождения Юпитера в знак Тельца.

С апреля месяца астролог рекомендует начинать самые важные дела, начать добиваться целей, которые ставили уже давно, наконец начать делать смелые шаги.

Весна 2023 года станет прекрасным периодом для зарабатывания денег, в это же время они получат максимальную поддержку от близких и новые полезные знакомства.

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