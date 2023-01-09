«Улыбнется удача»: Тамара Глоба назвала единственного счастливчика на весну 2023 году

Этот знак – Телец!

Представители этого знака Зодиака уже в марте станут любимцами судьбы. Однако волна умопомрачительных везений начнется после вхождения Юпитера в знак Тельца.

С апреля месяца астролог рекомендует начинать самые важные дела, начать добиваться целей, которые ставили уже давно, наконец начать делать смелые шаги.