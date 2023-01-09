Гороскоп прекрасно подходит для реализации творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Гороскоп на 9 января 2023 года для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
У Тельца день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Тельцу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.
Близнецы
День у Близнецов обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, Близнецы могут сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит их в этот день, не сможет им помешать. Она проявится лишь в том, что Близнецы будут способны быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.
Рак
Лев
Любые начинания Льва обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Лев сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться Льву те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.
Дева
Лучшее, что может сделать Дева, это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ей будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.
Весы
В голову Весам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще у Весов будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.
Скорпион
Стрелец
Лучшим решением для Стрельца будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Стрельцу будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Стрельца небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.
Козерог
Врагам и недоброжелателям Козерога можно только посочувствовать! Все, кто в этот день стоят у Козерога на пути, рискуют понести большие потери. Изобретательность Козерога способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.
Водолей
Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Водолея, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Водолей не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!
Рыбы
День у Рыб обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Рыбы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Вам по плечу взяться за действительно большие дела, пишет 1001goroskop.ru.