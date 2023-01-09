Гороскоп на 9 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен

Звезды гороскопа щедро наполняют Овна спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Овен желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Телец

У Тельца день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Тельцу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.

Близнецы

День у Близнецов обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, Близнецы могут сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит их в этот день, не сможет им помешать. Она проявится лишь в том, что Близнецы будут способны быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Рак