Начало дня может быть беспокойным. В это время многим трудно совладать с эмоциями. Из-за этого порой не могут договориться люди, которые прежде отлично ладили. Лучше не спешить с обсуждением важных вопросов, особенно если они касаются денег, возможных сделок, будущих покупок. Вторая половина дня куда лучше подходит для общения: легко и понять старых знакомых, и найти общий язык с новыми. Не исключено начало дружбы или романтической истории. Стоит прислушаться к интуиции: если следовать ее подсказкам, отношения будут складываться гармонично.
Гороскоп на 8 января: Ракам – контакты, Львам – верные решения, Тельцам – новые знания
Овен
Подходящий день для того, чтобы рассказать о своих идеях, найти единомышленников. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался только собственными планами. Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше. Если вы поведете себя правильно, заметно изменятся к лучшему отношения, которые складывались напряженно. Удачно складываются поездки, и неважно, планировали ли вы их заранее или приняли решение отправиться в дорогу в последнюю минуту. Вторая половина дня многим Овнам приносит хорошие новости, долгожданные известия издалека.
Телец
Первая половина дня подходит для любых полезных дел, и простых, и сложных. Вы отлично со всем справляетесь, быстро решаете задачи, которые прежде всех ставили в тупик. Если нужно будет научиться чему-то новому, с этим не возникнет проблем. Охотно помогают старые знакомые, часто их даже просить об этом не приходится. Во второй половине дня лучше не принимать серьезных решений, особенно если речь идет о делах, важных не только для вас. Это время, когда может быть трудно реально оценить ситуацию, избежать иллюзий и ложных надежд.
Близнецы
Появляется много хороших идей. Не все, что задумано, можно реализовать сразу, но интуиция безошибочно подсказывает вам, с чем стоит поторопиться, а что лучше отложить. Вы вовремя вспомните что-то важное, это позволит избежать ошибок. Многим Близнецам помогает опыт, полученный раньше. Вы отлично справляетесь с делами, требующими фантазии и творческого подхода. А вот там, где нужны аккуратность и внимание к деталям, могут возникать проблемы. Хорошо, что рядом есть человек, который поможет со всем справиться.
Рак
Интересный насыщенный день. Вероятны какие-то неожиданные встречи, приглашения на мероприятия, на которых вы давно хотели побывать. Завязываются полезные знакомства, вам на многих удается произвести хорошее впечатление. Люди, которых вы встречаете сегодня, позже помогут в реализации профессиональных планов. Вероятны денежные поступления. Они оказываются очень кстати: можно сделать какие-то незапланированные покупки, порадовать близких. Вторая половина дня подходит для домашних дел, они совсем вас не утомляют.
Лев
Спокойный благоприятный день, отлично подходящий для серьезных дел. Вы справляетесь с тем, что раньше не получалось, можете найти простой и короткий путь к давно поставленной цели. Многим Львам интуиция помогает принять верные решения. Становится ясно, как решить семейную проблему, беспокоившую всех. Вторая половина дня – время интересных разговоров, обсуждения важных для вас вопросов. Окружающие порой вмешиваются в ваши дела, но это не раздражает вас, а пользу определенно приносит. Вероятны неожиданные визиты, которые наверняка вас обрадуют.
Дева
Отличный день для любых дел, которые вам по-настоящему интересны. Интуиция безошибочно подсказывает, чем стоит заняться, в чем вы можете добиться успеха. Не исключено, что захочется вернуться к давнему хобби, и оно вновь подарит вам массу позитивных эмоций. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и дорогие подарки. Вторая половина дня подходит для обсуждения будущих покупок и важных планов, реализация которых требует расходов. Возможно, вам подскажут, на чем можно сэкономить.
Весы
Легкий приятный день. Беспокоиться особенно не о чем, ситуация складывается благоприятная, многим вашим начинаниям сопутствует удача. Появляются хорошие идеи, легко найти людей, которые помогут в осуществлении задуманного. Радует возможность в непринужденной обстановке обсудить какие-то важные вопросы. Найти решение оказывается несложно. День хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного. Многим Весам это помогает определиться с планами на будущее, увидеть, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь.
Скорпион
Подходящий день для серьезных дел, решения сложных вопросов. Вам удается быстро сосредоточиться, верно расставить приоритеты, вовремя обратить внимание на детали, которые могут оказаться важными. Легко найти общий язык с людьми, чьи взгляды схожи с вашими. С остальными вы можете горячо спорить, но и это оказывается полезным. При этом важно не переутомляться. Пауза в делах вам точно не повредит, как и смена обстановки. Запланируйте на вторую половину дня небольшую поездку или приятную прогулку, вы сразу почувствуете себя лучше.
Стрелец
Подходящий день для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Ваши лучшие качества невозможно не заметить, а к обаянию не смогут остаться равнодушными даже самые требовательные. Хорошо обсуждать общие планы: такие разговоры вдохновляют, помогают сосредоточиться. Могут появиться какие-то необычные идеи, к реализации которых вы приступите в ближайшие дни. Важно не торопиться и не идти на риск там, где этого можно избежать. Прислушайтесь к интуиции, она обязательно подскажет, как стоит действовать.
Козерог
Легкий приятный день, вдохновляющий и интересный. Он может принести ответы на вопросы, о которых вы размышляли в последнее время, или новости, благодаря которым вы определитесь с планами на будущее. Радует общение с друзьями. Найти общий язык нетрудно, вы понимаете друг друга с полуслова. Первая половина дня подходит для творческих занятий, любых дел, позволяющих дать волю фантазии. Во второй же можно заняться решением каких-то бытовых вопросов, купить полезные вещи для дома. Близкие помогут сделать правильный выбор.
Водолей
Отличный вдохновляющий день. Вы чувствуете, что способны добиться многого, и тут интуиция вас не подводит. Звезды на вашей стороне, многое складывается удачно. Часто для того, чтобы одержать важную победу, достаточно оказаться в нужное время в нужном месте, и это у вас получается. Легко найти общий язык с очень разными людьми, даже недавних соперников вы можете быстро привлечь на свою сторону. Вечер подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы давно старались понравиться.
Рыбы
День, когда могут удачно решиться вопросы, в последнее время не дававшие вам покоя. Тут полезно будет проявить инициативу; вам охотно пойдут навстречу люди, от которых многое зависит. Настойчивость помогает добиться отличных результатов там, где другие не справились, отступили перед первой же преградой. Если первая половина дня посвящена каким-то практическим делам, решению реальных задач, то во второй хочется чего-то большего: вы обдумываете глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. Не переоценивайте свои силы. Возможно, вы не сможете в одиночку изменить мир к лучшему.