Гороскоп на 8 января: Ракам – контакты, Львам – верные решения, Тельцам – новые знания

Овен

Подходящий день для того, чтобы рассказать о своих идеях, найти единомышленников. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался только собственными планами. Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше. Если вы поведете себя правильно, заметно изменятся к лучшему отношения, которые складывались напряженно. Удачно складываются поездки, и неважно, планировали ли вы их заранее или приняли решение отправиться в дорогу в последнюю минуту. Вторая половина дня многим Овнам приносит хорошие новости, долгожданные известия издалека.

Телец

Первая половина дня подходит для любых полезных дел, и простых, и сложных. Вы отлично со всем справляетесь, быстро решаете задачи, которые прежде всех ставили в тупик. Если нужно будет научиться чему-то новому, с этим не возникнет проблем. Охотно помогают старые знакомые, часто их даже просить об этом не приходится. Во второй половине дня лучше не принимать серьезных решений, особенно если речь идет о делах, важных не только для вас. Это время, когда может быть трудно реально оценить ситуацию, избежать иллюзий и ложных надежд.

Близнецы