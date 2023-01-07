Гороскоп на 7 января 2023 года для всех знаков Зодиака

День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать важные решения или делать крупные покупки — значит действовать себе во вред.

Овен

Овен будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Овну захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы, так как день предоставляет Овну отличный повод отдохнуть.

Телец

Активность Тельца будет не всегда уместна, и ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Телец способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Тельцу вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Близнецы