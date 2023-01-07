Гороскоп не слишком подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. Логика отступит на второй план, а работоспособность на третий.
Гороскоп на 7 января 2023 года для всех знаков Зодиака
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать важные решения или делать крупные покупки — значит действовать себе во вред.
Овен
Телец
Активность Тельца будет не всегда уместна, и ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Телец способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Тельцу вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.
Близнецы
День может не лучшим образом сказаться на фигуре Близнецов: им будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Близнецов один: конечно. Они будут далеки от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Близнецам хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе им напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.
Рак
Лев
От Льва бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Льва не будет сил преодолеть. Так что Льву ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: решает не он, решают за него.
Дева
Фантазия Девы заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от нее быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Девы будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самой же Девы лучше, если жизнь поставит перед ней пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Дева имеет шанс превзойти саму себя!
Весы
Скорпион
Скорпиону может казаться, что окружающие издеваются над ним: настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Скорпиона, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Скорпиона будет ужасен, как атомный взрыв!
Стрелец
Достижения Стрельца будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Стрельца. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью он способен творить чудеса!
Козерог
Козерогу будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Козерога к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!
Водолей
Водолей будет находиться в режиме строгой экономии, это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот, Водолей может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Как бы Водолей ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.
Рыбы
Рыбы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Они могут выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Рыбы даже готовы щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это они будут воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг, сообщает 1001goroskop.ru.