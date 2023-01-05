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Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер

Limon.ee
Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер
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Воробьи. Иллюстративные фото.
Воробьи. Иллюстративные фото. Фото: Bachkova Natalia/Shutterstock

Что нельзя делать 6 января и как привлечь удачу в Рождественский Сочельник, пишет Главред.

Что нельзя делать 6 января

  • Нельзя 6 января жадничать и быть скупым.
  • Нельзя 6 января ругаться и ссориться. Можно все удачу спугнуть.
  • Нельзя 6 января встречать Рождество в грязной одежде.
  • Нельзя 6 января шить, вязать, вышивать.
  • Нельзя 6 января убирать в доме.

Приметы на 6 января

  • Если на Святой вечер начать шить, то несчастье будет всю жизнь.
  • Если звезды в небе яркие, то к большому урожаю черники.
  • Если иней, то к урожаю хлеба.
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