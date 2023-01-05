Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер
Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечер
Что нельзя делать 6 января
- Нельзя 6 января жадничать и быть скупым.
- Нельзя 6 января ругаться и ссориться. Можно все удачу спугнуть.
- Нельзя 6 января встречать Рождество в грязной одежде.
- Нельзя 6 января шить, вязать, вышивать.
- Нельзя 6 января убирать в доме.
Приметы на 6 января
- Если на Святой вечер начать шить, то несчастье будет всю жизнь.
- Если звезды в небе яркие, то к большому урожаю черники.
- Если иней, то к урожаю хлеба.