Гороскоп на 6 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Граница между уверенностью и самоуверенностью Рака будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Рак может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Рака могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Раку умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Лев

Лев может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Льва активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Льву же полезно позволить немного собой покомандовать.

Дева

Звезды гороскопа советуют Деве выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Деве даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - Дева будет способна на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Ее изобретательность и креатив не будут знать предела.

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