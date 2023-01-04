Украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал заявление российского артиста Валерия Меладзе, который публично оправдался за то, что на корпоративе в Дубае сказал «Героям слава!» в ответ на приветствие «Слава Украине!», пишет Gordonua.
«Самый ссыкливый грузин»: украинский телеведущий ответили Меладзе, который оправдался за слова «Героям слава!»
«Быть Валерой Меладзе – значит, называть войну конфликтом, антагонизмом или даже "спецоперацией". Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю», – заявил украинский ведущий.
«Мужчина, который так жестоко изменил жене, живя одновременно с одной, пока другая рожала детей, – ну что для него имеет ценность?» – отреагировали в Сети.
Напомним, во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей «Слава Украине!» ответил: «Героям слава!» Соответствующее видео появилось в Сети 2 января. Смотрите ЗДЕСЬ!
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что «всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие».
«Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже десять месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить», – написал певец.