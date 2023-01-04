Удивит всех: Тамара Глоба предрекла одному знаку Зодиака начало белой полосы в январе 2023

Астролог с мировым именем Тамара Глоба назвала единственный знак Зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в 2023 году. Специалист по звездам уверена, что один из представителей зодиакальных созвездий может рассчитывать на благосклонность небесных светил. В январе в их жизни начнется белая полоса, пишет Progorod43.