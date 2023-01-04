Гороскоп на 4 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Весы

Весам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Весам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Весы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем - подвергнутся безжалостным нападкам.

Скорпион

Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Скорпионе его стремительность, напор и «революционные» замашки. Скорпиону придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах - придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Стрелец

Какое бы решение ни потребовалось принять Стрельцу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Стрелец будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Стрелец будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Козерог