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СМОТРИТЕ ⟩ «Снимаю за пару сеансов!» Эстонский психолог Кристина Пронина о борьбе с паническими атаками

ЛИМОНАД-ШОУ!
Виктория Соломончук
, Журналист
«Снимаю за пару сеансов!» Эстонский психолог Кристина Пронина о борьбе с паническими атаками
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Сталкивались ли вы с острым приступом паники? Накатывало ли на вас сильное чувство страха, да еще такое, что перехватывало дыхание? А может вы наслышаны о подобном от друзей и знакомых? Перед вам классические симптомы панической атаки. Давайте разберемся, что это такое, откуда появилось и стоит ли с этим бороться. 

Поделись своей историей!

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook  – в прямом эфире!

Тема вечера в среду, 4 января: ​Панические атаки: реальный диагноз или блажь?

– Что такое паническая атака?

– Почему она возникает?

– Кто подвержен паническим атакам?

– Что чувствует человек во время панической атаки и что происходит с организмом в этот момент?

На эти и многие другие вопросы в среду, 4 января, в прямом эфире «Лимонад-шоу» ответит психолог Кристина Пронина. Действительно ли на это стоит обращать внимание, или это новый распиаренный диагноз, которым модно страдать. 

Как вы считаете?

Делитесь своим мнением в комментариях, пишите письма на info@limon.ee , и звоните каждую среду в прямой эфир высказать свою точку зрения!

Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.

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