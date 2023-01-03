РАЗБИРАЕМСЯ С ПСИХОЛОГОМ КРИСТИНОЙ ПРОНИНОЙ ⟩ Паническая атака: блажь или реальный диагноз?

Сталкивались ли вы с острым приступом паники? Накатывало ли на вас сильное чувство страха, да еще такое, что перехватывало дыхание? А может вы наслышаны о подобном от друзей и знакомых? Перед вам классические симптомы панической атаки. Давайте разберемся, что это такое, откуда появилось и стоит ли с этим бороться.