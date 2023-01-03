Сталкивались ли вы с острым приступом паники? Накатывало ли на вас сильное чувство страха, да еще такое, что перехватывало дыхание? А может вы наслышаны о подобном от друзей и знакомых? Перед вам классические симптомы панической атаки. Давайте разберемся, что это такое, откуда появилось и стоит ли с этим бороться.
РАЗБИРАЕМСЯ С ПСИХОЛОГОМ КРИСТИНОЙ ПРОНИНОЙ ⟩ Паническая атака: блажь или реальный диагноз?
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«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала может каждый наш читатель! Встречаемся здесь, в этой статье, или на странице Limon в Facebook – в прямом эфире!
Тема вечера в среду, 4 января: Панические атаки реально существуют или это блажь?
– Что такое паническая атака?
– Почему она возникает?
– Кто подвержен паническим атакам?
– Что чувствует человек во время панической атаки и что происходит с организмом в этот момент?
На эти и многие другие вопросы в среду, 4 января, в прямом эфире «Лимонад-шоу» ответит психолог Кристина Пронина. Действительно ли на это стоит обращать внимание, или это новый распиаренный диагноз, которым модно страдать.
Как вы считаете?
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