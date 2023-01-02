Звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Гороскоп на 2 января 2023 года для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Звезды гороскопа наделяют Тельца здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день - быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Тельца, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Телец разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты практически обречены на успех!
Близнецы
Близнецов может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Близнецы, идя по улице, обнаружат у себя под ногами крупную купюру. Или же они выиграют в лотерею, получат забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Близнецам следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.
Рак
Лев
Дело, которому Лев посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Лев не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело — видеть цель, а другое — чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.
Дева
Дева превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ей день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Дева будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ей следует держать свои обидные высказывания при себе, то есть так, как будто бы она общается с незнакомцем.
Весы
Скорпион
Не исключено, что Скорпиону захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Скорпион не хуже других. Не противьтесь этому импульсу, он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Скорпиона в доказательство своего превосходства.
Стрелец
Стрельцу могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще удачливости в делах. Благодаря этому, Стрелец будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Стрельца, поэтому на протяжении дня Стрельцу следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.
Козерог
Козерог будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Козерог не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Козерогу следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.
Водолей
Для Водолея актуальна формула: «Все в дом». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу, к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Водолея, и его близких. Главное для него - не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Водолей рискует на пустом месте испортить себе настроение.
Рыбы
Рыбы будут находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Им будет трудно оставаться на одном месте - ситуация может требовать их присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Рыбы и сами будут не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то завтрашние события или знакомства способны преподнести Рыбам приятный сюрприз, сообщает 1001goroskop.ru.