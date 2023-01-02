Гороскоп на 2 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Раку трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Раку обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Лев

Дело, которому Лев посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Лев не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело — видеть цель, а другое — чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Дева