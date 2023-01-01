Из-за ретроградности Марса, Меркурия и Урана начало января 2023 года не будет богатым на астрологические события, так как эти планеты оказывают сильный тормозящий эффект на происходящее. Любые перемены будут откладываться, вызывая вполне понятное раздражение у самых активных из нас.
Гороскоп на неделю 2-8 января: Стрельцам во всем будут сопутствовать удача, а благополучие Скорпионов зависит от готовности идти на компромисс
Овен
На этой неделе новые дела, встречи и предложения подоспеют вовремя, наступает благоприятное время для конструктивных перемен. Появится возможность повысить свой социальный статус. Только не нужно принимать важное решение в одиночку, посоветуйтесь с семьей и с друзьями. В пятницу стоит проанализировать отношения с окружающими. Если всё выглядит не так, как вам того бы хотелось, простите старые обиды и подумайте о новых совместных делах.
Телец
Необходимы решительные действия, а вы всё никак не можете разобраться в себе. Постарайтесь взять себя в руки и определить генеральную линию. На этой неделе вас может ожидать большое количество встреч и застолий, так что вряд ли вам удастся сохранить фигуру. Постарайтесь всё же почаще вставать из-за стола и танцевать или гулять по парку. Больше внимания уделяйте творчеству, импровизация может оказаться гораздо полезнее, чем точный расчет. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, но в субботу будьте осторожны – вас могут подстеречь обольщение и обман.
Близнецы
На этой неделе вы сможете отлично отдохнуть, получить яркие впечатления и провести время с любимым человеком. Вас ждут положительные эмоции и романтические свидания. Мечты о дальней поездке обещают оказаться реальностью. Вас окружат заботой и вниманием, завалят подарками и цветами. Кроме того, вы отлично повеселитесь в компании друзей.
Рак
Начало недели благоприятно для поездок, встреч и новых знакомств. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы для себя выбрали, ваши планы обещают быть оптимальны. В пятницу бесцеремонное поведение и негатив должны быть полностью исключены. На конец недели ничего не планируйте, живите по свободному графику.
Лев
Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если, конечно, захотите этим заниматься. Можно начать ремонт или сменить гардероб. Не исключено, что вам придется задуматься о том, что, собственно, делать с тем положением, которого вы достигли. Возможно, вы поймете, что используете далеко не все свои возможности.
Дева
Вам на пользу пойдет дальнее путешествие. Или хотя бы почаще выбирайтесь на прогулку в исторический центр своего города, в музеи, театры. В середине недели вас порадуют встречи с друзьями. Желательно проявить осторожность и здравомыслие по отношению к выгодным предложениям и новым знакомым, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
Весы
На этой неделе удача будет благосклонна к вам, многие дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения, не сидите дома, любые контакты сейчас приветствуются. Хотя не избежать хлопот, но всё же вам стоит позвать в гости друзей. Конец недели слегка озадачит вас беготней по неотложным делам и поездками по городу и за его пределами. Не следует показывать окружающим степень своей уязвимости, вашей слабостью могут воспользоваться.
Скорпион
На этой неделе во многом ваше благополучие будет зависеть от вашей готовности идти на компромисс и искать общее решение. Звезды уверены: ваш любимый человек предлагает то, что сделает вас обоих счастливыми. Зачем же отказываться от этого только из упрямства? Забудьте о сомнениях и слушайте свое сердце.
Стрелец
На этой неделе у вас может появиться повод задуматься о смысле жизни. Меньше быта, больше искусства и романтики. Отношения с окружающими станут лучше, вам практически во всем будет сопутствовать удача. Вторник и пятница подходят для романтических встреч. В конце недели появится много хороших возможностей для реализации ваших грандиозных замыслов.
Козерог
Запаситесь терпением, от вас все чего-то требуют и ждут. К тому же вы можете оказаться в компании, куда идти вам не очень хочется, но надо. Но в среду вы сможете распутать сложную ситуацию в личной жизни, впрочем, почивать на лаврах будет некогда. В пятницу может всплыть то, что желательно было бы сохранить в тайне, поэтому будьте особенно осмотрительны. В конце недели стоит избавиться от хлама – во всех смыслах.
Водолей
В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться с людьми. В среду может измениться настроение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется устроить сюрприз, собрать друзей на праздничное застолье или пикник за городом. В воскресенье раздражительность и неудовлетворенность собой могут преследовать вас целый день, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в спорах. Вам стоит побыть в одиночестве.
Рыбы
На этой неделе попытайтесь четко выяснить, устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас исполняете? Если нет, то вы довольно легко сможете от нее отказаться. Оглянитесь по сторонам и без иллюзий посмотрите на свою жизнь, так как наступил переломный момент. В пятницу вас ждет судьбоносная встреча. Новый человек может изменить всё, пишет astrokok.ru.