Гороскоп на неделю 2-8 января: Стрельцам во всем будут сопутствовать удача, а благополучие Скорпионов зависит от готовности идти на компромисс

Лев

Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если, конечно, захотите этим заниматься. Можно начать ремонт или сменить гардероб. Не исключено, что вам придется задуматься о том, что, собственно, делать с тем положением, которого вы достигли. Возможно, вы поймете, что используете далеко не все свои возможности.

Дева

Вам на пользу пойдет дальнее путешествие. Или хотя бы почаще выбирайтесь на прогулку в исторический центр своего города, в музеи, театры. В середине недели вас порадуют встречи с друзьями. Желательно проявить осторожность и здравомыслие по отношению к выгодным предложениям и новым знакомым, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Весы

На этой неделе удача будет благосклонна к вам, многие дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения, не сидите дома, любые контакты сейчас приветствуются. Хотя не избежать хлопот, но всё же вам стоит позвать в гости друзей. Конец недели слегка озадачит вас беготней по неотложным делам и поездками по городу и за его пределами. Не следует показывать окружающим степень своей уязвимости, вашей слабостью могут воспользоваться.

Скорпион