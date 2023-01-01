Гороскоп на 1 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И 1 января у Рака будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Лев

Льву необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Лев готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Льву следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Льву, чтобы свернуть горы!

Дева