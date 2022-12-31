Астролог Богдан Глоба, сын известных специалистов по звездам Павла и Тамары Глобы, рассказал, в нарядах какого цвета лучше всего встречать Новый год представителям разных знаков Зодиака.
«В своем уме»: Глоба рассказал, как встречать Новый год разным знакам Зодиака
«В чем же встречать Новый год? Во-первых, конечно, лучше всего в своем уме. Впрочем, безудержность приходит ко многим уже по ходу праздника. И контролировать это некоторым бывает тем сложнее, чем компания оказывается веселее. А вот в одежде и аксессуарах выбирается блестящие элементы», – написал астролог в своем Телеграм-канале.
Глоба-младший посоветовал Овнам выбрать красное и белое, Тельцам – пудровые и брусничные тона, Близнецам – наряды пестрых тонов, которые порадуют окружающих. Ракам Богдан рекомендует зеленое или красное с золотистыми элементами, Львам – яркие солнечные тона, Девам – коричневый и бежевый, Весам – пастельное или золотистое.
«Образ Скорпиона украсит фиолетовое с серебром и золотом. Стрелец однозначно должен смотреть в сторону ярких тонов и броских аксессуаров. Козерогу отлично сочетать строгость образа с серебром и блестящими элементами. Водолею подойдут серебристые и серые тона. Рыбам – синие цвета в одеждах и золотистые – в аксессуарах», – отметил Богдан Глоба.