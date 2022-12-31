«В своем уме»: Глоба рассказал, как встречать Новый год разным знакам Зодиака

«В чем же встречать Новый год? Во-первых, конечно, лучше всего в своем уме. Впрочем, безудержность приходит ко многим уже по ходу праздника. И контролировать это некоторым бывает тем сложнее, чем компания оказывается веселее. А вот в одежде и аксессуарах выбирается блестящие элементы», – написал астролог в своем Телеграм-канале.