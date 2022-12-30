LIMON LIVE ⟩ Звезда КВН Сергей Писаренко снялся в главном новогоднем шоу Эстонии: так весело праздники вы еще не встречали!

В канун Нового года Эдгар и Света собрали в студии за праздничным новогодним столом ярких представителей эстонского и мирового шоубиза, чтобы вместе проводить тяжелый 2022 год и встретить 2023 – Год Кролика. Включайте выпуск шоу в любой точке нашей планеты в подходящее для вас время и проводите оставшиеся часы этого года с добротой, позитивом и по-народному. Выпуск можно посмотреть и 1 января.

Сергей Писаренко в студии Limon Live Фото: Sander Ilvest

Именно по случаю того, что Год Кролика уже на пороге, иллюзионист Дмитрий Зорин показал один специальный трюк. Воздушный шарик превратился в кролика. Именитый актер Сергей Писаренко рассказал о своих семейных традициях на Новый год и жизни в Эстонии, группа «ПараТайн» представила праздничный клип «Город», а Дед Мороз и Снегурочка поздравили страну с наступающим Новым годом! Выпуск завершился ярким, но бесшумным салютом и новогодней песней от «Дискотеки Аварии».

Редакция портала Limon.ee выражает благодарность за праздничные закуски для новогоднего стола во время съемок пабу Old Irish Pub, за салют магазину Tulepood.ee, а за образы Деда Мороза и Снегурочки магазину Peopallid.ee.