Пт, 30.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в доме

Limon.ee
Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в доме
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Птичка. Иллюстративное фото.
Птичка. Иллюстративное фото. Фото: Trudy Wilkerson/Shutterstock

Что нельзя делать 31 декабря и как привлечь удачу на весь год.

В последний день года стоит провести определенные обряды, чтобы в будущем году вам всегда везло.

Чтобы в 2023 году в год Кролика у вас всегда были деньги, обязательно до 17:00 нужно убрать в доме и помыть полы. Возле входной двери, под коврик положить большую купюру денег.

Чтобы удача и везение всегда были с вами, обязательно помойте волосы 31 декабря.

Также Новый год 2023 нужно встречать в чистой и новой одежде.

Что нельзя делать 31 декабря

  • Нельзя 31 декабря оставлять ножи на видном месте. Можно лишиться домашнего счастья.
  • Нельзя 31 декабря оставлять молоко в открытой посуде.
  • Нельзя 31 декабря шить, вязать, вышивать. Можно горевать весь год.
  • Нельзя 31 декабря стричь волосы и ногти.
  • Нельзя 31 декабря брать деньги в долг.

Приметы на 31 декабря

  • Если 31 декабря выпал снег и не покрыл поле сугробами, то ждать очень плохой урожай.
  • Если дует западный или юго-западный ветер, то скоро будет потепление.
Ключевые слова
Наверх