Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в доме

В последний день года стоит провести определенные обряды, чтобы в будущем году вам всегда везло.

Чтобы в 2023 году в год Кролика у вас всегда были деньги, обязательно до 17:00 нужно убрать в доме и помыть полы. Возле входной двери, под коврик положить большую купюру денег.

Чтобы удача и везение всегда были с вами, обязательно помойте волосы 31 декабря.

Также Новый год 2023 нужно встречать в чистой и новой одежде.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя 31 декабря оставлять ножи на видном месте. Можно лишиться домашнего счастья.

Нельзя 31 декабря оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя 31 декабря шить, вязать, вышивать. Можно горевать весь год.

Нельзя 31 декабря стричь волосы и ногти.

Нельзя 31 декабря брать деньги в долг.

Приметы на 31 декабря