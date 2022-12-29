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Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить

Limon.ee
Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить
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Зимняя птица. Иллюстративное фото.
Зимняя птица. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

Как привлечь удачу и что нельзя делать 30 декабря, пишет Главред.

Считается, что все сны 30 декабря вещие и способны дать прогноз на весь год.

Проводили в этот день обряды с огнем. Все ненужные вещи сжигали от бед и несчастья.

Также принято было убирать в доме перед Новым годом и наводить порядки.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Нельзя 30 декабря ходить в баню. Можно только привлечь проблемы со здоровьем.
  • Нельзя брать и давать деньги в долг.
  • Нельзя ругаться и спорить с родными в доме.

Приметы на 30 декабря

Если серое небо, то сулит дожди.

  • Если яркая луна, то будет теплая и солнечная погода.
  • Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.
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