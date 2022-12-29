Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить
Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить
Считается, что все сны 30 декабря вещие и способны дать прогноз на весь год.
Проводили в этот день обряды с огнем. Все ненужные вещи сжигали от бед и несчастья.
Также принято было убирать в доме перед Новым годом и наводить порядки.
Что нельзя делать 30 декабря
- Нельзя 30 декабря ходить в баню. Можно только привлечь проблемы со здоровьем.
- Нельзя брать и давать деньги в долг.
- Нельзя ругаться и спорить с родными в доме.
Приметы на 30 декабря
Если серое небо, то сулит дожди.
- Если яркая луна, то будет теплая и солнечная погода.
- Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.